E' stato fermato per un controllo mentre usciva dallo svincolo della tangenziale a bordo di una Citroen Berlingo di colore rosso. Nel bagagliaio nascondeva più di 80 chili di droga. E’ un uomo di 66 anni il corriere della droga fermato l’altro pomeriggio dai carabinieri di Sesto San Giovanni mentre entrava nel territorio di Cinisello Balsamo. Il suo carico, del valore di parecchie centinaia di migliaia di euro, era quasi certamente destinato a rifornire i boss locali della droga che operano a Sant Eusebio e in Crocetta.

L’uomo è stato intercettato dai militari che con un pizzico di sesto senso hanno cominciato a sospettare di lui non appena lo hanno visto alla guida. Si tratta di un milanese, originario della Puglia, con diversi precedenti alle spalle.

Nell’auto sono stati recuperati ben 53 chili 900 grammi di marijuana e 30 chili 997 grammi di hashish. Inoltre, aveva una mazzetta di contanti per 1360 euro. Nella sua casa milanese i carabinieri hanno rinvenuto una pistola ben custodita, priva di marca e matricola, oltre a 7 cartucce calibro 6,35.

Il sospetto degli inquirenti è che tutta quella droga dovesse essere consegnata alle organizzazioni criminali di Cinisello per rifornirle in vista del weekend. Ciò rappresenta un duro colpo alle organizzazioni locali che dall’inizio dell’anno hanno già subito oltre 60 arresti e che continuano a subire sequestri, soprattutto da parte della polizia che negli ultimi mesi ha intensificato i servizi di controllo in borghese nelle zone di spaccio.

