"Cinisello Balsamo: 48enne italiano armato di coltello vicino al centro scolastico, 24enne romeno arrestato"

Girava vicino al centro scolastico "Parco Nord", armato di un coltello da cucina, con una lama lunga 19 centimetri. Per fortuna non è successo niente, grazie alle tempestive segnalazioni dei passanti che, allarmati, hanno chiamato subito il 112. Appena l’informazione è arrivata alla Caserma, sul posto isono arrivati i carabinieri della sezione radiomobile che hanno trovato l’uomo, un 48enne italiano, ancora in possesso del coltello, che è stato sequestrato.

Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per porto di armi e oggetti atti a offendere. Residente in zona, disoccupato, il 48enne era già noto alle forze dell’ordine per reati commessi in precedenza contro il patrimonio e la persona. Nel pomeriggio, a Sesto San Giovanni, i militari della stazione transitando in via Bixio hanno individuato e arrestato un 24enne romeno, domiciliato in città, censurato, che era già colpito da un mandato di arresto europeo. Durante un normale servizio di perlustrazione del territorio, i carabinieri hanno rintracciato il giovane, nei cui confronti era pendente un ordine di arresto che era stato emesso il 19 aprile dalle autorità romene: il 24enne deve infatti scontare una pena detentiva in carcere di un anno e quattro mesi, per il reato di furto e guida senza patente, commessi nel luglio 2018. Per lo straniero sono così scattate le manette ed è stato portato al carcere di Monza, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. La.La.