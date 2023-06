Il richiamo del grande schermo per il cinema in festa

Ispirata dalla francese “Fête Du Cinéma”, fino a giovedì si celebra la nuova edizione del “Cinema è in festa”. In questi giorni e in molte sale di Milano e della Lombardia il biglietto costerà solo 3 euro e cinquanta. In programmazione i film di maggior successo del momento e altre pellicole che è giusto riproporre e apprezzare. L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura in collaborazione con David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano, ha un obiettivo: contribuire a riportare il pubblico nelle sale, l’unico luogo dove i film possono essere davvero apprezzati. Può sembrare un discorso banale, scontato, sentito migliaia di volte, ma solo nel buio delle sale e davanti a un grande schermo è possibile immergersi nella narrazione e lasciarsi trasportare in un mondo che è altro rispetto al quotidiano. Per quanto oggi la tecnologia si sia evoluta e i maxi schermi siano entrati anche nelle nostre abitazioni sotto forma di apparecchi televisivi da 65 e più pollici o da videoproiettori di qualità eccelsa, in nessuna abitazione si ricrea quell’atmosfera che ci consente davvero di concentrarci al punto da poter entrare nella narrazione diventandone parte. Un’occasione, un’opportunità da cogliere al volo, soprattutto per quanti da qualche tempo hanno perso l’abitudine di frequentare le sale cinematografiche per godersi in santa pace un buon film. Un modo anche per aiutare il cinema italiano che da sempre spicca per la qualità e l’indipendenza delle proprie proposte.