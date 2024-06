Ciliegia d’Oro al “sindaco“. Maria Meda

Da quando vive alla Brughiera di Bareggio Maria Meda, classe 1941, si è presa amorevole cura della chiesetta edificata nel 1482. La tiene pulita, l’addobba di fiori e cura ogni anno l’allestimento della festa di Ferragosto. Un impegno che le ha meritato la benemerenza della Ciliegia d’Oro, che domenica l’Amministrazione le ha consegnato con una fascia tricolore. "Perché – ha commentato il sindaco Linda Colombo – tutti chiamano Maria il sindaco della Brughiera. Un premio per tutto quello che ha fatto e fa tuttora per il suo quartiere, dove ha contribuito a far crescere il senso di comunità".