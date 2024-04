Cico e Cica sono tornati a Carpiano. In “streaming“ la cova delle uova

Le cicogne Cico e Cica sono ritornate sulla torre-faro di Carpiano, hanno deposto le uova e aspettano i loro piccoli. E l’attesa sarà in diretta streaming. Sarà infatti possibile seguire sul web le giornate delle due cicogne. Cico e Cica, le cicogne simbolicamente adottate dalla Città metropolitana di Milano, erano state protagoniste nella primavera 2023 di un contest realizzato prima nella scuola primaria di Carpiano, che attraverso i alunni e le sue alunne aveva individuato una rosa di nomi, e quindi via social proprio per trovare loro un nome.

Un gioco che era stato pensato per coinvolgere cittadini e cittadine di tutte le età in una bella iniziativa che vede protagonista la Città metropolitana di Milano in un progetto che coniuga innovazione e rispetto per l’ambiente. Nel 2022, infatti, attraverso un richiamo artificiale, le cicogne erano state “invitate“ a costruire la loro casa in un nido allestito sulla torre tecnologica della rotonda della Binasca. Uno spazio accogliente, a 44 metri d’altezza, insonorizzato e termicamente controllato, per favorire il soggiorno dei volatili e la loro riproduzione. Esperimento riuscito, tanto che sia nel 2023, sia quest’anno, le cicogne sono tornate e ora sono impegnate nella cova. "Lì, su una torre tecnologica, nel cuore di una provinciale, siamo riusciti a creare un nido accogliente per le cicogne, grazie al supporto della tecnologia. L’obiettivo è ripetere anche altrove questa sperimentazione, implementando i sistemi di monitoraggio grazie alle competenze dei funzionari e delle funzionarie dell’ente, che, come saprete, sta portando avanti un campus digitale che coinvolge tutta l’area metropolitana. Grazie allo streaming tutta la cittadinanza può seguire le nostre cicogne" hanno spiegato dalla Città metropolitana di Milano.

Le cicogne stanno tornando in tutto il sud Milano. In tutti quei luoghi dove da anni nidificano. Sono tornate a Quinto Stampi, dove sono presenti almeno tre coppie. E sono tornate a Noviglio. Ma in numero maggiore, forse quattro coppie, si trova nell’oasi di Tolcinasco.