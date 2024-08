Ciclo di lezioni gratuite di digital marketing per i commercianti

I social sono diventati una forma di comunicazione sempre più utilizzata e diffusa in tutti i settori della vita. Commercio e impresa non sono da meno. Per sostenere l’economia locale e rendere le aziende del territorio sempre più competitive, i Comuni del distretto commerciale di Zibido, Assago, Noviglio e Vernate, insieme a Confcommercio, hanno promosso una soluzione concreta accessibile a tutti: un corso gratuito di digital marketing. Strutturato in quattro lezioni online ogni lunedì mattina, il corso permetterà di acquisire le conoscenze fondamentali sui principali strumenti e allo stesso tempo di creare relazioni efficaci di fiducia con i propri interlocutori/consumatori. "Per restare sul mercato oggi occorre essere attrattivi e competitivi. Il corso è un’azione concreta rivolto soprattutto ai commercianti e alle piccole imprese", spiegano dall’amministrazione. Si parte il 9 settembre con la prima lezione: "digital marketing fundamentals", dalle 8,30 alle 9,30. Il 16, invece, "social media B2B:Linkedin" e la settimana successiva "Social media B2c: Facebook+Instagram+TicTok".

L’ultima lezione, sabato 7 ottobre, invece, è prevista in presenza, nella sede Confcommercio di Binasco: "Cange marketing". Per avere maggiori informazioni è possibile scrivere a comunicazione@comune.zibidosangiacomo.mi.it oppure m.binasco@unione.milano.it. Il corso rientra nei progetti legati allo sviluppo dei distretti con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di questa forma di collaborazione. I Duc, infatti, rappresentano una modalità di valorizzazione territoriale innovativa per promuovere il commercio come efficace fattore di aggregazione in grado di attivare dinamiche economiche, sociali e culturali. Scopo dei distretti è quello di incentivare e innovare il commercio urbano, favorendo l’equilibrio fra i vari format e il rafforzamento dell’identità dei luoghi. Massimiliano Saggese