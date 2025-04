Ciclista uccisa, pista irregolare. Chiesto il processo per Granelli

Per le presunte irregolarità nella progettazione della pista ciclabile, realizzata senza cordoli di protezione, la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di Marco Granelli, in qualità di ex assessore alla Mobilità, ora assessore alla cura del territorio del Comune di Milano. È accusato di omicidio colposo per la morte, il 20 aprile 2023, di Cristina Scozia, la 39enne che si trovava in bici su una ciclabile tra via Sforza e corso di Porta Vittoria, in pieno centro, quando è stata travolta e uccisa da una betoniera. La richiesta, arrivata ieri sul tavolo del gup Alberto Carboni, riguarda anche l’autotrasportatore e due dirigenti comunali. Questi ultimi, assieme a Granelli, rispondono per le presunta irregolarità nella realizzazione della pista.

Le indagini, coordinate dal pm Mauro Clerici e dall’aggiunto Tiziana Siciliano, hanno ricostruito che la vittima sarebbe stata investita per il cosiddetto "angolo cieco" e quindi il guidatore del mezzo pesante non avrebbe visto la bicicletta durante la manovra di svolta a destra. Dalla consulenza e dagli accertamenti disposti dai pubblici ministeri è stato evidenziato che, tra le altre cose, non c’erano cordoli di protezione per separare la carreggiata per le auto dalla pista ciclabile. Pista peraltro dipinta a terra, e con segnalazioni poco chiare sulle svolte. L’assessore - che risulta indagato per motivi analoghi anche in un altro fascicolo che riguarda un incidente di viale Brianza del febbraio 2023 - e i due dipendenti comunali sono imputati in quanto responsabili della pianificazione e della programmazione della viabilità della città: rispondono a vario titolo per aver firmato l’ordinanza del settembre 2020 "di istituzione della corsia ciclabile in via Francesco Sforza - autorizzata in via sperimentale per un anno dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 21 aprile 2020 -, per aver disposto" nei pressi della Biblioteca Sormani "segnaletica non conforme alle prescrizioni del codice della strada (...) in quanto contraddittoria", "atta a cagionare confusione negli utenti della strada" e "a incrementare il pericolo".

A.G.