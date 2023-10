Ciclabili al posto dei binari. Da Cusano ai parchi in bici

Due nuove piste ciclabili al posto dei binari dismessi, per un corridoio ecologico e sostenibile verso i polmoni verdi metropolitani. Il progetto esecutivo della metrotranvia Milano-Seregno prevede non solo la realizzazione della linea tranviaria lungo la via Sormani, ma anche la riqualificazione delle linee dismesse di viale Cooperazione e via Roma-Azalee. "Per espressa richiesta dell’amministrazione comunale la riqualificazione delle tratte dismesse avverrà prima della cantierizzazione della via Sormani - sottolineano dal municipio -. Lungo queste tratte l’intervento di riqualificazione consisterà nella rimozione dei vecchi binari e dei pali dell’elettricità e nella creazione di due nuove piste ciclabili". I percorsi collegheranno Cusano Milanino al Parco del Grugnotorto e al Parco Nord. Il progetto che interessa viale Cooperazione prevede la realizzazione di una ciclabile in asfalto che congiungerà la via Sormani alla ciclabile già esistente di viale Buffoli. I lavori di riqualificazione di via Roma prevedono invece la creazione di una ciclabile in calcestre che dal parco Nenni proseguirà lungo tutta la via Roma e la via Azalee, congiungendosi poi con la ciclabile di via Alessandrina e con il Parco del Grugnotorto. Lungo questa tratta verranno inoltre piantumati nuovi alberi e verranno creati circa un centinaio di nuovi stalli di parcheggio, a servizio di tutta la zona. L’amministrazione comunale ha richiesto, per gli stalli sulla via Azalee, che vengano realizzati come prosecuzione ideale del nuovo parcheggio verde realizzato la scorsa primavera. Il progetto esecutivo, infatti, inizialmente non prevedeva che la pista ciclabile di via Roma e gli stalli di posteggio di via Azalee fossero costruiti con materiale permeabile. La cantierizzazione delle due tratte è già iniziata nelle scorse settimane. Per tutta la durata dei lavori, verranno mantenuti liberi e fruibili gli accessi agli esercizi commerciali e alle abitazioni e non verrà interrotta la circolazione degli autoveicoli, per limitare al massimo i disagi ai residenti e ai lavoratori della zona.