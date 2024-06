Ciclabile cede al peso del camion

Una vera voragine, quella che si è aperta sulla pista ciclabile di via Imbonati il 28 maggio. A causarla il conducente di un camion, che ha posteggiato il mezzo lungo la pista dedicata ai ciclisti, che però non ha retto: da qui la vistosa, anzi vistosissima buca. Il Nucleo di Intervento Rapido del Comune ha provveduto a transennare l’area. La voragine sarà colmata una volta accertato che i sottoservizi non abbiano a loro volta riportato danni. Verifiche in corso.