Chiuso dal prefetto l’autonoleggio di Barbaro

Il provvedimento della Prefettura è chiaro: Giuseppe Barbaro deve sospendere subito l’attività di "noleggio veicoli senza conducente" di fianco all’officina, in via Meucci. Dopo neanche un paio di mesi di apertura la Prefettura ha deciso, in seguito ai controlli, di vietare il proseguimento alla B.G. Car srl. Sono pesati diversi elementi per arrivare a questo divieto. Il primo riguarda il titolare, dal cognome scomodo e con legami familiari pesanti: figlio, fratello e nipote di persone con a carico precedenti per associazione a delinquere, tentato omicidio, porto e detenzione abusivi di armi, droga, danneggiamenti, risse e altre vicende giudiziarie. Il secondo elemento riguarda il socio di capitale: il 20% della ditta è intestato a un’altra persona gravata da precedenti per stupefacenti con cui Barbaro intrattiene ancora collaborazioni e frequentazioni, secondo gli accertamenti. Il terzo elemento: il curriculum. Condannato per furto continuato in concorso, arrestato per furto aggravato, denunciato per ricettazione. Barbaro, inoltre, è stato beccato con persone gravate da "allarmanti pregiudizi penali e precedenti di polizia", cita il documento. Insomma, l’attività è stata chiusa per "condotte antigiuridiche allarmanti e fisiologica continuità ad ambienti criminali che sollevano dubbi sulla buona condotta", ancora dalla Prefettura. "L’attenzione delle istituzioni sul territorio, storicamente penetrato dalla criminalità, rimane alta" - ha commentato il sindaco Rino Pruiti -. Fr.Gr.