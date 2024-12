Chiusa la Tenenza di Pero. Carabinieri “in trasferta“

È stata chiusa la sede della Tenenza di via Pace a Pero, sotto sfratto dal 2001, vetusta e inadeguata da decenni, con problemi di riscaldamento da mesi. È il sindaco Antonino Abbate a darne notizia ai cittadini. "Sulla base delle disposizioni ricevute dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica il 3 dicembre scorso e in diretto coordinamento con il Comando provinciale dei carabinieri di Milano, informo la cittadinanza che, per motivi di manutenzione straordinaria dei locali della tenenza di via Pace, dal 19 dicembre i carabinieri in servizio a Pero si sposteranno temporaneamente nella caserma del Nucleo fiera carabinieri di Rho-Pero – si legge sul sito del Comune –. Nella sede della Polizia locale di via D’Annunzio è stato riservato ai carabinieri di Pero un ufficio attrezzato allo scopo di permettere ai cittadini di svolgere le normali attività di segnalazione, esposto o denuncia. Il Comando carabinieri fa presente che tutte le attività, i servizi di prevenzione, controllo, sicurezza pubblica e repressione dei reati sul territorio di Pero saranno comunque garantiti".

È l’inevitabile epilogo dopo decenni di attesa e promesse e un tentativo fallito di dare ai carabinieri una sede adeguata e moderna. "Come è noto da tempo l’appartamento nella palazzina di via Pace, che ospita i carabinieri da tantissimi anni, non è adatto ad accogliere il numero di militari in servizio – dichiara il sindaco –. Inoltre i locali sono vecchi e avrebbero bisogno di una manutenzione straordinaria, da ultimo ci sono stati problemi con la caldaia. Per queste ragioni il Comando provinciale dei carabinieri di Milano ha ritenuto di prendere questa decisione in attesa di una nuova sede sul territorio". Come si ricorderà, le precedenti amministrazioni comunali di centrosinistra avevano provato a realizzare la nuova Tenenza dei carabinieri: nel 2011 erano iniziati i lavori per costruire la caserma in un’area di via Figino messa a disposizione dall’amministrazione comunale. Il presidio doveva essere pronto per Expo 2015. Ma così non è stato, l’impresa edile Edilteco che stava realizzando i lavori è fallita, i lavori si sono interrotti nel 2014, l’area è andata all’asta qualche anno ed è stata acquisita da un privato. Ancora oggi ci sono le due palazzine abbandonate, degradate e ricoperte di arbusti (nella foto). "Come abbiamo indicato in campagna elettorale, individuare un’area per la nuova caserma dei carabinieri è una delle nostre priorità, da quando ci siamo insediati stiamo lavorando su diverse ipotesi", conclude Abbate.