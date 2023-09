Chiusa la primaria Martin Luther King. Crolla il controsoffitto, piove acqua. E i 350 bimbi traslocheranno in Dolci

Crolla una porzione di controsoffitto in un’aula, l’atrio è allagato. Così, prima del suono della campanella, è arrivato l’"alt": la scuola primaria Martin Luther King, in piazza Santa Maria Nascente, al QT8, è inagibile. Lo hanno stabilito i vigili del fuoco, intervenuti sul posto. La maggior parte degli alunni non è stata fatta entrare alle 8.30. I bimbi che erano già arrivati a scuola hanno dovuto aspettare che i genitori tornassero a prenderli, trovando un’alternativa per questi giorni in una manciata di minuti. "È incredibile che con mezza scuola allagata siamo stati avvisati alle 8.30", protesta un papà, mentre una mamma ricorda "i problemi annosi". E, in effetti, degli interventi di manutenzione importanti al tetto erano già in programma. Il maltempo però è arrivato prima.

Dopo il dietrofront delle famiglie, si sono susseguiti i sopralluoghi dei tecnici del Comune e la ricerca di alternative. Serve "una manutenzione straordinaria, già prevista nella programmazione", la sentenza. La scuola resta chiusa. "Intanto è stata trovata una alternativa alla comunità scolastica – fanno sapere dal Comune di Milano – abbiamo bisogno di due giornate di lavoro per effettuare il trasloco verso le aule disponibili all’interno del plesso della scuola primaria di via Dolci 5, dove i bambini e le bambine potranno riprendere le attività in modo completo a partire dal 28 settembre". La struttura si trova a due chilometri di distanza. Nel frattempo la dirigente scolastica ha comunicato alle famiglie dei 350 bimbi la sospensione delle attività didattiche per oggi e domani.

"A Milano si è sfiorata la tragedia – tuonano dall’Usb scuola –. Alle 8.30 del mattino la sede della scuola primaria Martin Luther King è stata dichiarata inagibile a causa del crollo del controsoffitto, allagato dalle recenti piogge. Un problema non di oggi, ma già da anni denunciato dalle famiglie al Comune".

"Gli stanziamenti di fondi per l’edilizia scolastica sono irrisori – continua il sindacato di base –. I fondi che arrivano vanno investiti in tecnologie, attrezzature informatiche, aule innovative che però soccombono al peso del degrado delle strutture scolastiche, in stato di abbandono da decenni. Sarebbero bastati pochi minuti perché quelle aule fossero piene di bambini e insegnanti". Si torna così a chiedere a Roma "fondi necessari per rendere sicuri gli edifici e la vita dei lavoratori e degli alunni". "Adesso basta! Prima la sicurezza, poi le tecnologie".

Da anni nella scuola che confina con il parco Monte Stella si segnalano, oltre al problema delle infiltrazioni, vandalismi e danni. A causa dell’ostruzione dei pluviali quattro anni fa, per diverse settimane, erano state dichiarate inagibili la mensa e l’aula di psicomotricità.