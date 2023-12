Chiude per sempre l’edicola del villaggio

L’edicolante Marina Turini, titolare dell’edicola del villaggio gestita con la collaborazione del marito Paolo Levati, va in pensione e dopo 24 anni di attività oggi abbassa la saracinesca definitivamente. Restano quindi tre le edicole rimaste ancora operative a garantire la vendita dei giornali sul territorio comunale. "Agli inizi dell’attività nel 2000 – spiega Marina – era ovviamente un periodo migliore per le edicole, in seguito le cose sono cambiate, le vendite non sono state più le stesse anche per l’apertura alle licenze ai supermercati. In questi 24 anni ho vissuto, poi, il passaggio generazionale che ha portato al cambiamento dalla lettura dei giornali dal cartaceo all’on line scelta dai giovani. Chiudo perché vado in pensione, sono comunque convinta che per le edicole vecchio stile come la mia ci sia ancora spazio nel mercato di oggi". Numerose persone hanno circondato d’affetto l’edicolante "Molti dei miei clienti – ha concluso Marina Turini – con il passare del tempo sono diventati amici con i quali ci si trovava spesso in edicola in compagnia, per le classiche quattro chiacchiere: li porterò con me sempre nel cuore".

A fare da cornice alle ultime vendite dei giornali nell’edicola del villaggio una visita a sorpresa organizzata dalla consigliera comunale Elena Bornaghi: "È stata una festa ben riuscita, grazie a tutti coloro che hanno partecipato. Marina e Paolo sono stati molto felici della dimostrazione di affetto e ringaziamento per il loro lavoro di questi 24 anni". Non solo edicola "A tanti di noi mancherà quel luogo – ha concluso Elena Bornaghi –: era per molti un punto di riferimento dove incontrarsi per scambiare opinioni ma anche per dibattere di problematiche legate alla città". Stefano Dati