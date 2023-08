Chiude per ferie solo 5 giorni a Rho: il centro anziani di via Buon Gesù

Chiude per ferie solo 5 giorni, dal 21 al 25 agosto, il centro anziani di via Buon Gesù a Rho. Poi, per tutto il mese sarà il punto di riferimento per gli anziani che restano in città. Ma non solo, anche il progetto Estate Sicura garantirà assistenza e servizi fino al 15 settembre. Il Comune di Rho non lascia soli gli over 65. Per tutto il mese si svolgeranno attività e laboratori negli spazi di aria condizionata di via Buon Gesù. Il 15, festa dell’Assunta, è previsto un pranzo di Ferragosto. Seguirà un pomeriggio in festa con canti, balli e tanto divertimento. "Il pranzo di Ferragosto sarà un’occasione per stare insieme - commenta l’assessore ai Servizi sociali, Paolo Bianchi –. Invitiamo chi resta in città e soffrisse il caldo a farsi avanti e a iscriversi anche a qualche attività negli spazi di via Buon Gesù dove l’aria condizionata permette di passare giornate serene lontane dall’afa. Si gioca a carte, si partecipa a laboratori, si chiacchiera, ci si diverte. E non si resta da soli". Restano attivi anche i servizi di Estate Sicura, accessibili contattando lo 02-93332777. Sono rivolti alle persone con più di 65 anni di età, non autosufficienti. Chiamando il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30 si possono concordare i servizi, oppure basta rivolgersi al Quic Sportello del Cittadino in via De Amicis 1. Gli operatori potranno fornire ascolto e orientamento, pasti a domicilio, compagnia per far fronte alla solitudine (grazie ai volontari del progetto Soli Mai o con inserimenti al centro anziani gestito da Anteas, dove è attiva l’aria condizionata) e un supporto per il disbrigo di pratiche burocratiche, oltre al trasporto per visite, esami e terapie. Anche Fili d’argento attiva in via Buon Gesù da 25 anni, non va mai in vacanza. Anzi, in agosto intensifica le attività. "Cerchiamo nuovi volontari – spiega la coordinatrice Nadia Gallitognotta –. Non vogliamo dire no alle richieste degli anziani, ma per questo cerchiamo altre persone che ci diano una mano".Roberta Rampini