Chiude la Coop di via Caduti: "Prima vittima di un’idea sbagliata"

"Ecco la prima vittima del nuovo centro storico". A dirlo è Walter Lanticina, presidente dell’associazione commercianti e referente della Lega di Arese. Parla del supermercato della Cooperativa di via Caduti, un’attività storica che lascerà a casa quattro persone. All’origine della chiusura, secondo Lanticina, la politica adottata dal sindaco Luca Nuvoli e i lavori di riqualificazione del centro storico aresino che stanno penalizzando i commercianti.

"Ritengo non sia un caso che l’annuncio della chiusura arrivi dopo la morte del consigliere Zaffaroni, ultimo e unico membro del direttivo dichiaratamente di area centrodestra. È evidente a chiunque abbia letto i bilanci che la situazione del supermercato della cooperativa areseina era insostenibile, quasi 100mila euro di perdite l’anno che avrebbero presto messo a rischio la tenuta di tutta la cooperativa edificatrice, compresa la parte immobiliare. È quindi evidente che con la gestione attuale era impossibile continuare l’attività. Va detto però che gestioni alternative affidate a privati erano auspicabili e vanno ancora ricercate, ma su di esse pesa il macigno di un progetto di “riqualificazione“ voluto dal sindaco che paralizzerà via Caduti per 13 mesi e lascerà sulla via con solo 4 parcheggi", spiega Lanticina.

La paura è che nessuno vorrà più investire e accollarsi il rischio, Infatti a oggi non ci sono offerte. "Una tragedia nella quale il primo cittadino Nuvoli ha avuto più ruoli: è infatti stato membro del consiglio direttivo della cooperativa, chiudendo il bilancio del 2022 con una perdita d’esercizio netta di più di 32mila euro, perdite del ramo supermercato con utili derivanti dagli affitti, e oggi da sindaco e assessore al commercio si è incaponito nel voler rifare completamente tutta la via Caduti contro il parere delle associazioni di categoria e del comitato cittadino", conclude Lanticina.

Davide Falco