Chiosco nel parco pubblico. Ecco il nuovo avviso di gara

Il Comune fa un passo indietro sull’assegnazione per la gestione del chiosco al parco pubblico in via Carlo d’Adda. Quel piccolo bar, dunque, non deve rimanere inutilizzato e l’ente corre ai ripari per assegnarne la gestione con nuovo avviso di gara pubblica in cui si mette mano agli accordi da sottoporre al bando. Tra i cambiamenti più rilevanti il taglio economico sul canone annuale che passa da 7 a 3.800 euro. La nuova gara prevede, inoltre, lo sgravio del 50%, con tetto massimo diecimila euro, sui costi di arredo e accessori per l’avviamento dell’attività da spalmare con riduzione del canone nei 12 anni di gestione, con la clausola però di cedere poi gli arredi al comune al termine del contratto. Poco più di 15 mq, la struttura prefabbricata messa a bando può contare sull’utilizzo di 135 metri quadrati di piazzale esterno, il cui costo del suolo pubblico è già conteggiato nel canone di gestione. Gli interessati avranno tempo per presentare la propria offerta economica in rialzo, rispetto al canone posto a base d’asta di 3mila euro, al netto di imposte e contributi di legge, entro le ore 12:00 di lunedì 3 giugno prossimo. Stefano Dati