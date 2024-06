Chiara Ferragni, cambio al vertice: Fabio Maria Damato fuori dalle società

Milano, 13 giugno 2024 – A quasi sei mesi esatti dalla maxi multa dell’antitrust per il caso del pandoro rosa (era il 15 dicembre 2023), dopo che la valanga dello scandalo ha travolto azienda e famiglia di Chiara Ferragni, arriva una svolta nelle società dell’imprenditrice digitale. Fabio Maria Damato lascia il gruppo. Le società Fenice e TBS Crew, infatti, comunicano in una nota che dal 16 giugno il manager “cesserà dalla funzione di Direttore Generale e consigliere di entrambe le aziende per perseguire altre opportunità professionali”. E ancora: “Il cambiamento - prosegue la nota - fa parte di un percorso di rinnovamento aziendale”.

Non è propriamente una sorpresa. Damato, anche lui indagato per concorso in truffa aggravata, fin da subito è finito del mirino insieme alla Ceo delle aziende. Lei d’altra parte lo definiva “il suo braccio destro e sinistro” e non muoveva un passo senza di lui. Il quale, come ha ricostruito Selvaggia Lucarelli nel suo fortunatissimo libro “Il vaso di Pandoro” (Paper First), era il vero boss, prendeva le decisioni, gestiva i dipendenti. Insomma, a lui Ferragni aveva delegato la gestione operativa delle sue aziende.

Subito dopo lo scoppio del pandoro gate il suo nome era emerso, insieme a quello di Chiara Ferragni, tra i responsabili di una comunicazione quanto meno ambigua in merito alla beneficenza legata al pandoro Balocco brandizzato Ferragni. Di più, Fedez era stato molto esplicito, durante l’intervista a Belve con Francesca Fagnani, nell’indicare Damato come “colpevole”: “Si poteva gestire tutto meglio. Ma di una cosa sono sicuro: non c'è cattiva fede, a me dispiace che Chiara abbia deciso di prendersi tutte le responsabilità quando, secondo me, doveva e poteva spiegare che le responsabilità, se ci sono, non sono solo sue”. “Cioè dei suoi manager?”, la domanda di Fagnani. “Esattamente, è uno solo”. Cioè, Fabio Maria Damato.

Originario di Barletta, Damato ha studiato Economia aziendale all’Università Bocconi di Milano. Quando ha conosciuto Chiara Ferragni, non era comunque a digiuno di moda: lavorava come giornalista fashion. Grazie a Riccardo Pozzoli, ex fidanzato di Ferragni, era entrato in TBS Crew nel 2017 e in pochissimo tempo aveva scalato tutte le posizioni arrivando ad avere la piena fiducia di Chiara e di tutta la sua famiglia. Tutta, tranne Fedez.

In ogni caso in poco tempo, con un energico cambio di strategia, aveva aperto alle collaborazioni e alle sponsorizzazioni dell’influencer per altri. “Insieme abbiamo deciso di fare rumore, abbiamo messo alla porta chi non credeva in noi”, ha raccontato Damato.

Nei giorni scorsi mamma Marina Di Guardo aveva ricevuto deleghe piene per Sisterhood, la holding al vertice dell’impero dell’influencer milanese, senza però competenze specifiche. In più è previsto l’arrivo di un top manager con esperienze in Fenice srl, la società che possiede il brand Chiara Ferragni, ed è depositaria delle licenze: Alessandro Marina che era già stato cinque anni fa nelle società.