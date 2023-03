Chi erano Fausto e Iaio e perché il mistero sul loro delitto è sempre rimasto irrisolto

Lorenzo Iannucci (Iaio) e Fausto Tinelli

Milano – Fausto Tinelli e Lorenzo “Iaio” Iannucci, meglio noti come Fausto e Iaio, erano due militanti di sinistra frequentatori del centro sociale “Leoncavallo”, uccisi il 18 marzo 1978 a Milano. Il delitto è sempre rimasto senza colpevoli. Benché non sia mai stata provata in modo ufficiale la matrice politica dell’atto, è opinione comune che esso sia attribuibile a elementi dell’estrema destra. Il caso fu archiviato nel 2000 e, tra le altre ipotesi, per un periodo circolarono ipotesi che la morte dei due giovani potesse essere in qualche maniera correlata a quella del sequestro Moro, avvenuto due giorni prima, per via di presunti collegamenti di Fausto Tinelli con il covo milanese delle Brigate Rosse di via Montenevoso, che si trova a pochissimi metri di distanza dall’abitazione della sua famiglia. Un altro filone investigativo, corroborato anche da un’indagine giornalistica parallela di Radio Popolare, riguardò il presunto coinvolgimento degli ambienti dello spaccio di droga milanese in ragione di un dossier che i due giovani avevano prodotto circa il commercio di eroina in città. La sera di quel sabato 18 marzo 1978 Fausto e “Iaio” Iannucci erano insieme in un bar del centro sociale Leoncavallo di Milano; avevano in programma di cenare...