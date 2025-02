Check dell’amianto, quindici capannoni irregolari

Quindici capannoni industriali e artigianali non in regola: è finito il primo maxi step del check amianto in città, alle aziende inadempienti presto le lettere dal Comune: chi non lo è, dovrà mettersi a norma. Dalle aziende si passerà alle abitazioni. Obiettivo, arrivare alla "bonifica" radicale, "sotto il segno della sicurezza". I numeri sono tutti in una nota di aggiornamento tecnico dell’Amministrazione, che lo scorso anno aveva incaricato del monitoraggio un’azienda esperta bergamasca. Da ottobre a metà febbraio sono stati censiti complessivamente 31 siti: immobili di attività produttive, agricole e artigianali per un totale di 22.500 mq di coperture. La lista: "solo" 9 immobili risultano bonificati dall’amianto, per un totale di 5260 metri: 4 sono sotto controllo ma rispettano la normativa vigente, 2790 metri.

La lista nera parte con 7 immobili fuori normativa (5330 metri di tetti in eternit) e 3 con documentazione incompleta (5400 metri); uno per cui è stata assicurata verbalmente la non presenza di amianto, ma senza autodichiarazione, altri con proprietari per ora irreperibili e - presumibilmente - inadempienti. "Ai proprietari dei 15 immobili industriali sostanzialmente non a norma - così la nota - saranno trasmesse le opportune comunicazioni affinché possano prendere coscienza del problema e a prevedere gli interventi necessari. Nei prossimi mesi, in una seconda fase del progetto, si procederà a mappare e verificare circa 60 immobili residenziali "a rischio" e a contattare anche in questo caso i proprietari". Un doveroso promemoria. "L’utilizzo dell’amianto è vietato dalla legge 257 dal 1992; eppure, è ancora presente in molti edifici soprattutto sulle coperture, in particolare nelle cosiddette lastre di eternit". Per dare ogni informazione o chiarimento martedì 18 marzo dalle 9 alle 12.30 e mercoledì 26 marzo dalle 14,30 alle 18.00 sarà aperto uno sportello in Municipio . "Grazie - così Alberto Villa, assessore a salvaguardia del territorio, politiche ambientali ed energetiche - a questo lavoro di indagine e verifica si gettano le basi di un’importante campagna di bonifica finalizzata ad eliminare definitivamente l’amianto dal nostro ambiente di vita. Nel contempo si andrà a riqualificare il patrimonio immobiliare della città. Si tratta di una politica di rigenerazione urbana nel segno della sicurezza".

Monica Autunno