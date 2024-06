Chalanoglu-Taremi . Il brindisi è doppio

Josep Martinez, dopo Taremi e Zielinski. In più, Chalanoglu. Insomma: tre acquisti e una conferma che pesa tonnellate. Nei giorni dei messaggi, l’ultimo in ordine di tempo porta la firma di Taremi, futuro attaccante nerazzurro (contratto biennale con opzione sul terzo) dopo l’ultima stagione da 11 reti col Porto: "C’è stato l’interesse di altre squadre europee, ma certe offerte non richiedono grandi riflessioni. Ho accettato subito un grande club come l’Inter. Numero di maglia? Magari il 99", le parole del 31enne iraniano.

La breve ma intensa minaccia tedesca per Chalanoglu invece, firmata Bayern Monaco, è stata archiviata alla voce parentesi. Dalla Baviera avrebbero dovuto presentarsi in viale della Liberazione con circa 70 milioni per avere il regista turco, sotto contratto con i nerazzurri fino al 2026 a 6 milioni più bonus a stagione. E avevano già offerto al centrocampista un quadriennale da 8,5 milioni all’anno. A scrivere la parola fine sulla questione ci ha pensato proprio il 30enne, dopo una chiacchierata al telefono con alcuni compagni di squadra (tra i quali Bastoni) e un’altra con Ausilio: "Sono estremamente felice all’Inter, il rapporto con club e tifosi è davvero speciale", il messaggio spedito tramite social. E ancora: "Sono entusiasta di poter vincere ancora più trofei con l’Inter in futuro".

Il post è stato pubblicato in tre lingue diverse (italiano, turco, inglese), ma la sintetica traduzione è presto fatta: resto. Arrivo, invece, è il pensiero di Josep Martinez: l’affare dovrebbe essere chiuso in settimana. Il portiere spagnolo 26enne, cresciuto nel Barcellona (poi Las Palmas e Lipsia) prima del biennio in rossoblù, arriverà per 15 milioni.Al Genoa niente contropartite, nonostante il gradimento per Oristanio che, invece, potrebbe andare al Venezia.