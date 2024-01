Cesate, incendio nella notte in una villetta: evacuata una famiglia

Cesate (Milano) – Paura nella notte a Cesate, Comune a Nord di Milano: un incendio è scoppiato in una villetta in via 25 aprile, nella periferie ovest del paese.

Famiglia evacuata

Sul posto sono arrivate subito le squadre dei Vigli del fuoco di Sesto San Giovanni, Garbagnate e Saronno, alle quali si è aggiunta poi un’autobotte da Monza. I pompieri hanno circoscritto le fiamme e messo in sicurezza l’area: evacuata una famiglia di tre persone che abita nell’edificio.

Tetto distrutto

La casa interessata dal rogo è una villetta di due piani più mansarda della via privata 25 aprile: L’incendio ha completamente distrutto il tetto dell’abitazione e la mansarda. Nel momento in cui è scoppiato l’incendio in casa c’era una persona, che non si è accorta subito delle fiamme sviluppatesi nella mansarda: è stata avvisata dai vicini e si è allontanata, in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco. Non si registrano feriti. Le cause del rogo, notato dai cittadini anche a notevole distanza, non sono ancora chiare.