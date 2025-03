Cernusco, quarta candidata. In corsa Valentina Tedesco: "Attenzione per le persone"

Passaggio di consegne nella gauche del Naviglio che cala il quarto candidato sindaco in vista delle comunali di giugno: Valentina Tedesco (nella foto). L’assistente sociale raccoglie il testimone da Rita Zecchini, volto storico dei progressisti di casa, per due volte in corsa per Villa Greppi. L’aspirante prima cittadina potrà contare sul sostegno di due liste: "La Città in Comune" e "Sinistra per Cernusco".

"Unisce - spiegano i sostenitori - grande competenza professionale e attenzione per i diritti delle persone, in particolare quelle che si trovano ad affrontare situazioni di fragilità". La sua identità e il suo impegno scout "hanno contribuito a formare in lei un forte senso di comunità, responsabilità e attenzione verso la formazione dei giovani - aggiungono i gruppi -. Esperienza che la rende sensibile al tema della crescita personale e collettiva delle nuove generazioni, rafforzando la sua visione di una città più solidale e inclusiva". Con lei, impegnata da anni nell’associazione Cernusco in Comune "diamo continuità alle nostre proposte per una città più vivibile, accogliente e solidale, che metta al centro la cura delle persone a partire da quelle più deboli, la tutela dell’ambiente e del territorio da propositi speculativi, una crescita culturale che veda i giovani protagonisti".

Il quadro si frammenta, con Valentina Tedesco a contendersi la poltrona più importante del Comune ci sono il preside Claudio Mereghetti alla testa di Dimensione Cernusco con il sostegno del centrodestra unito; la vicesindaca Paola Colombo del Pd e la coalizione di centrosinistra alla guida del municipio da quattro mandati, e Danilo Radaelli, l’ex consigliere che si presenta sotto le insegne di Vivere Cernusco e Adesso, liste progressiste fuori dal perimetro della maggioranza.

Fra loro si cerca il successore del dem Ermanno Zacchetti, il primo cittadino morto a luglio per un tumore. Sul tappeto gli sfidanti che puntano "sulla necessità di recuperare lo smalto perso con un cambio di passo", dall’altro l’armata democratica che rivendica la bontà di un progetto che sin qui ha saputo convincere gli elettori.