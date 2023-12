"Cercasi Gesù bambino per il presepe". Il Comune chiama, via alle candidature

Presepe vivente, cercasi Gesù bambino. Al via un singolare "casting" in vista dell’amatissima manifestazione pre-natalizia che quest’anno è già fissata per il prossimo 17 dicembre, dalle 10 alle 18, e coinvolge ogni anno, fra protagonisti e figuranti in costume, oltre un centinaio di persone. L’appello viaggia sulla pagina Facebook del Comune, corredato di numeri telefonici (02.95440955) da contattare per candidature. Si cerca pupetto idoneo a impersonare Gesù bambino, ma ovviamente "corredato" da mamma e magari papà. "Ovvio - dice l’assessore alla Cultura Lucia Marino, che da anni si occupa dell’organizzazione della manifestazione -. Cerchiamo un bimbo molto piccolo ed è indispensabile lasciarlo in braccio alla sua mamma". Set principale la frazione di Sant’Agata, e per la precisione il lungo e centrale viale XXV Aprile, da trasformarsi per l’occasione e con una modalità sperimentale, in borgo natalizio. Per il resto, una formula collaudata e amatissima. "Il nostro presepe vivente è patrimonio del paese. Basti dire che, questo da anni, i Magi sono i tre sacerdoti della città, che svestono i loro panni normali e vestono per un giorno quelli del Natale". M.A.