Cercasi Camerieri e Commis di Sala a Milano, 5 Posti Disponibili!

Camerierie con esperienza, 5 posti

Contratto: tempo indeterminato. Sede di lavoro: Milano (zona Brera). Codice offerta Afolmet: 3548

Le risorse si occuperanno di garantire la qualità del servizio in sala ed il benessere dei clienti in ogni fase del servizio. Saranno responsabili dell’accuratezza, velocità ed ottimizzazione del servizio. Illa candidatoa ricercatoa è una persona con esperienza nella mansione o nel ruolo in un contesto fine dining. Gradita conoscenza di vini, prodotti e ricette italiane. Richiesto inglese fluente. Orario: full time, 40 ore

Commis di sala, 5 posti

Contratto: tempo determinato. Possibilità di tirocinio con successivo inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato per figure prive di esperienza.

Sede di lavoro: Milano. Codice offerta Afolmet: 3544 Le risorse si occuperanno di supportare lo svolgimento del servizio, preparando la mise en place e portando

al tavolo piatti e drink. Orario: full time, 40 ore

