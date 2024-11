Cercansi 4 esperti sulle case popolari

La Direzione Casa del Comune ha avviato la ricerca per individuare quattro consulenti esterni che collaborino con l’Area Politiche innovative di sostegno abitativo e in

particolare con l’Unità Programmi Integrati di Quartiere. A questo proposito, Palazzo Marino ha lanciato due avvisi pubblici con procedura comparativa aperta informale per l’individuazione di

due professionisti in ambito sociale e due professionisti in ambito tecnico cui affidare un incarico di collaborazione esterna al Comune Comunale (incarico professionale) per il supporto operativo

nella gestione di attività riguardanti l’attuazione di programmi e progetti di riqualificazione urbana nei

quartieri di edilizia residenziale pubblica.

Ognuno dei quattro incarichi durerà 24 mesi per 1.920 ore di lavoro, pari ad un impegno medio di circa 20 ore settimanali. A ciascun collaboratore esterno incaricato verrà corrisposto un compenso di 48 mila euro.

M.Min.