Centro Westfield team completo

Westfield: si compie un nuovo passo avanti verso la realizzazione del centro commerciale, con annessi spazi per lo sport e il tempo libero, destinato a cambiare volto all’ex dogana di Segrate. Sarà un pool di aziende di eccellenza nei settori dell’ingegneria, dell’impiantistica e del design paesaggistico a coniugare i più alti standard realizzativi, anche in termini di sostenibilità ambientale, del programma di rigenerazione urbana targato Westfield Milan, la joint-venture formata da Unibail-Rodamco-Westfield e Stilo immobiliare Finanziaria. È stata infatti definita la squadra di lavoro incaricata di dare forma al progetto che, rimasto al palo per lungo tempo, sembra ora pronto a spiccare il volo. Insieme a One Works, società di architettura incaricata dello sviluppo progettuale dell’intera area (è la stessa che ha realizzato piazza Tre Torri nella milanese CityLife), lavoreranno Esa engineering, che si occuperà della progettazione impiantistica, acustica ed energetica, e Holzner & Bertagnolli engineering, che curerà gli aspetti di progettazione strutturale e geotecnica dell’intervento. Con 30 anni di esperienza e 400 professionisti, Esa ha al suo attivo importanti progetti, tra i quali, a Milano, la Torre Velasca e l’ex Hotel Michelangelo. Holzner & Bertagnolli ha lavorato alla piastra commerciale di CityLife, alla Torre Unipol di Porta Nuova e alla nuova sede di Cap Holding. Ancora. P’arcnouveau, che ha già curato gli spazi esterni dell’hotel Bulgari di Roma, svilupperà il landscape design del centro commerciale, con l’inserimento e la manutenzione delle aree verdi, mentre lo Studio Tecnico Zaccarelli coordinerà le operazioni relative a sicurezza e anti-incendio. "Siamo orgogliosi di avere al nostro fianco partner di eccellenza", afferma Leonardo Cavalli, managing partners di One Works.Alessandra Zanardi