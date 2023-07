Centro sportivo Rase al suolo le tribune e la copertura

Il maltempo ha lasciato il segno nelle città di Bresso e di Cinisello Balsamo: in queste ore sono scattate sia la conta dei danni, come sul territorio bressese, sia le chiusure dei parchi pubblici, come nei quartieri cinisellesi. Q Cinisello il sindaco Giacomo Ghilardi ha appena firmato le ordinanze per la chiusura delle aree verdi fino alla conclusione delle verifiche in corso e della loro messa in sicurezza, dei cimiteri e della scuola Zandonai; anche il centro anziani Friuli sarà chiuso fino al 30 agosto, mentre non si potrà entrare nelle aree verdi dell’asilo nido La nave. A Bresso, invece, le forti raffiche di vento e la tempesta hanno provocato la caduta di 10 alberi ad alto fusto e di un gran numero di rami. La situazione di emergenza è stata superata con la rimozione dei tronchi e delle chiome degli alberi precipitati sulle strade e con il ripristino della normale viabilità: ora è scattata, però, la conta dei danni, stimata in 150mila euro. Per questo la Giunta del sindaco bressese Simone Cairo ha deliberato la richiesta dello stato di emergenza per il Comune di Bresso, inviando le prime lettere a Regione Lombardia e a Roma. Dai controlli ad avere la peggio è stato il centro sportivo di via Deledda: la copertura del pallone, la tensostruttura per gli allenamenti al coperto, è andata semidistrutta e, ieri, erano in corso i lavori per la rimuoverla. Altri danneggiamenti ci sono stati lungo la cancellata, sul lato est, e sulle tribune dell’impianto sportivo. A preoccupare è anche l’albero finito sul tetto e sulle grondaie dell’asilo nido Il girotondo di via Lillo del Duca: "Stiamo valutando come intervenire in questo nido per mettere in sicurezza la struttura - conclude la vicesindaco di Bresso, Cristina Dimasi -. Ci sono stati danni anche alla cancellata della materna di via Campestre. In questi giorni continueremo le verifiche nelle altre scuole cittadine".

Giuseppe Nava