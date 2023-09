Centro sportivo Bresso, al via l'intervento di restyling

Sarà un centro sportivo al passo con i tempi, con campi da calcio in erba sintetica, con una pista di atletica leggera risistemata e con la conversione a led di buona parte degli impianti di illuminazione. Il tutto, con la prospettiva di poter costruire nuove strutture al coperto, senza gli attuali vincoli urbanistici del Parco Nord. In questi giorni, è entrata in azione una ruspa sul Campo G, il campo da calcio tra il parcheggio pubblico e il fiume Seveso, per rimuovere il vecchio manto naturale; entro la fine del 2023 ce ne sarà uno in erba sintetica, come primo passo di un lungo percorso di restyling dell’intero impianto comunale di via Deledda, per un investimento complessivo di 2,4 milioni di euro da spendere su più lotti. Il secondo, invece, partirà a maggio 2024, alla fine dei campionati delle varie attività sportive con un programma di interventi che prevede sia il rifacimento di un altro campo in erba sintetica sia la manutenzione straordinaria della pista di atletica. A seguire scatterà l’efficientamento energetico dell’impianto con le lampade a led sui fari dei due campi e con la posa dei pannelli fotovoltaici sulle tribune centrali per "garantire strutture sportive migliorate ai ragazzi, agli scolari e agli sportivi" precisa il sindaco bressese Simone Cairo. Giuseppe Nava