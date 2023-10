Centro senza auto nel 2024. L’ipotesi salva-shopping: valet parking in MonteNapo

Gli approfondimenti sulla nuova zona a traffico limitato annunciata, anzi ri-annunciata, ieri dal sindaco Giuseppe Sala sono ancora in corso. In vista della sua istituzione, prevista entro il primo semestre del 2024, si stanno rilevando – ad esempio – i flussi di traffico nell’area interessata dal divieto alle automobili private: quella compresa tra corso Venezia, via Senato, via Manzoni e via Case Rotte, appena a lato di Palazzo Marino. L’idea che si vuol rimandare è innanzittutto quella di una prosecuzione dell’area car-free già esistente, quella che include piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele e piazza San Babila: il centro-centro-centro, prendendo spunto dalle parole proferite ieri dal sindaco Giuseppe Sala. Il nodo critico è, però, quello delle eventuali deroghe per i clienti delle boutique del Quadrilatero della Moda. In particolare per i clienti ad altissima capacità di spesa, che siano o no famosi, che siano o no vip.

La richiesta arrivata dai rappresentanti delle griffe, in particolare per il tramite di Guglielmo Miani, presidente del MonteNapoleone District, è chiara: tutelare la possibilità dei clienti del quadrilatero di arrivare in auto davanti alle vetrine, perché altrimenti – è la tesi – si rischia che questi scelgano altre capitali dello shopping. Difficile facciano tratti a piedi, a meno non ci siano esigenze contingenti di visibilità. Problemi lontani anni luce dalla maggior parte dei milanesi, ma che il Comune deve porsi, piaccia o no. Le soluzioni proposte dalle griffe sono l’istituzione di un valet parking e l’aumento dei posteggi a pagamento in zona. Richieste che sono state messe sul tavolo di confronto che si è aperto nel frattempo tra l’amministrazione comunale e il District. Presto per dire se saranno accolte o no. E come saranno accolte. Ma alcune deroghe ad hoc per MonteNapo e i suoi clienti potrebbero rientrare in quei "permessi straordinari" che sono già contemplati dal testo della delibera approvata a luglio dalla Giunta comunale. Si vedrà.