Centro natatorio più vicino. Il Municipio acquisisce l’area

Centro natatorio di via Risorgimento: emesso il decreto di occupazione d’urgenza per acquisire al patrimonio pubblico l’area su cui si dovrà realizzare un impianto sportivo. Avrà tre vasche: una a 8 corsie, una per i corsi come acquagym o hydrobike e una di apprendimento. Prevista anche la riqualificazione dell’area esterna, dove sarà creata una vasca lunga 25 metri a 4 corsie, unita a una zona relax con idromassaggio. "Siamo orgogliosi e consapevoli dell’importanza che riveste per la comunità un’opera come il centro natatorio - spiega il sindaco Marco Segala -. Oltre al fatto di dotare finalmente la nostra città di una struttura confortevole, che potrà soddisfare le esigenze di tutti coloro che amano nuotare e anche di coloro che vorranno passare il tempo libero, rappresenta un indubbio significato politico che valorizza ancora di più l’impegno e la determinazione che ci hanno permesso di passare dalle parole e dall’immobilismo del passato alle azioni e ai fatti concreti di questi anni".

Con la fine della procedura amministrativa, che ha permesso di emettere il provvedimento con cui il Comune entra nel pieno possesso dell’area di via Risorgimento, si può ora iniziare a definire gli ultimi passaggi prima dell’apertura dei cantieri. "Auspichiamo di poter programmare i lavori per il prossimo ottobre. Il 2026 sarà quindi sempre di più l’anno dell’inaugurazione del centro natatorio". Il Comune ha determinato l’indennità provvisoria di espropriazione, fissandola in 87mila euro e dal 27 agosto si potrà procedere con la sottoscrizione del contratto con il raggruppamento temporaneo di imprese, a cui sono stati affidati i lavori lo scorso marzo. Mas.Sag.