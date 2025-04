Centro estivo anche per i bimbi del nido

Agosto al nido, iscrizioni aperte fino al 16 maggio. L’amministrazione comunale in collaborazione con la coop sociale Koinè organizza nel mese di agosto al Nido "Prato fiorito" di via Cornicione, un centro estivo dedicato ai bambini di età compresa tra i 16 mesi e i 4 anni non compiuti. I bambini saranno accolti da personale qualificato in uno spazio su misura aperto dalle 8 alle 17. I periodi di apertura saranno dal 4 all’ 8 agosto e dal 18 al 22 di agosto. Il modulo per la domanda potrà essere riconsegnato in formato cartaceo all’ufficio prima infanzia in via Repubblica 80 o inviato alla mail: comune.novatemilanese@legalmail.it. Orari apertura Ufficio prima infanzia il lunedì dalle 8.45 alle 12.30 e il giovedì dalle 16 alle 18. Il servizio sarà garantito con un numero minimo di 5 iscritti e un massimo di 24 iscritti per ogni settimana. Le iscrizioni seguiranno l’ordine cronologico di arrivo delle domande.

D.F.