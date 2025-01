Centro di raccolta dei rifiuti, riapertura in vista. I lavori di ristrutturazione durati quasi un anno

Sabato 18 gennaio riapre il Centro raccolta rifiuti di via 4 Novembre. Una notizia attesa da quasi un anno dai cittadini. La discarica in questione è stata chiusa dal febbraio del 2024 per lavori di ristrutturazione e la data di riapertura di maggio era poi slittata a ottobre, a sua volta posticipata al nuovo anno.

I motivi della chiusura per manutenzione risalgono al 2018, quando Amsa aveva richiesto a Città Metropolitana di Milano il rilascio di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia per l’insediamento del Centro di raccolta. Città Metropolitana ha rilasciato l’autorizzazione richiesta con alcune prescrizioni ovvero, al fine di evitare la commistione di acqua derivante da prima pioggia con reflui di origine diversa - e dunque problemi di inquinamento del terreno - ha richiesto di creare pozzetti e linee di raccolta separati, con copertura dei cassonetti.

I lavori di copertura dei cassonetti e di adeguamento della rete di raccolta, due interventi e due imprese diverse. La riapertura riprende ora con le medesime modalità di sempre, con un ambiente rinnovato e con condizioni di sicurezza ripristinate.

Gli orari di riapertura saranno lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 17, il martedì e giovedì dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Sabato dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17. Domenica dalle 8 alle 13. Fino al 17 gennaio rimane operativo il Centro raccolta temporaneo nel parcheggio del cimitero parco martedì, giovedì, sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Domenica dalle 8 alle 13. Per tutte le informazioni: 800.332299.

Davide Falco