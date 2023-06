Centro Carassai, avanti con la gara No al partenariato con Club Milano

"Faremo una gara comunale per la gestione del centro sportivo Carassai di via Sant’Abbondio". Parole dell’assessora allo Sport Martina Riva, che commenta così la proposta di partenariato pubblico privato arrivata all’amministrazione comunale da parte di Club Milano, la società sportiva che è l’attuale concessionario della struttura pubblica nel quartiere Chiesa Rossa, periferia sud della città.

L’assessorato allo Sport, dunque, non ha intenzione di dare il via libera all’accordo di gestione con Club Milano perché già in passato la società sportiva aveva proposto all’amministrazione una partnership pubblico privato che però alla fine non si è concretizzata. La Giunta, infatti, nel febbraio 2022 aveva posto alcune osservazioni alla proposta arrivata da Club Milano ma senza ricevere risposta. Il procedimento, dunque, nel marzo scorso è stato archiviato. L’accordo che regola i rapporti tra il proprietario dell’impianto e il concessionario, per ora, è una convenzione tra Comune e F.C. Vigejunior, che poi ha cambiato nome in Club Milano, firmata nel 2010 e poi prorogata causa emergenza Covid dal 31 dicembre 2020 fino al prossimo 31 dicembre. Tant’è. Alla luce di quanto accaduto nei mesi scorsi, Riva punta ad aprire un bando per selezionare il miglior concessionario possibile per il Carassai, che può contare su tre campi di calcio a 11 in erba naturale di cui 2 illuminati; un campo di calcio a 7 in erba naturale illuminato; due campi di calcio a 7 in manto sintetico, entrambi illuminati; due tribune prefabbricate scoperte e una serie di fabbricati al servizio dell’attività sportiva, dagli spogliatoi ai magazzini.

Il Consiglio del Municipio 5, intanto, si è espresso sulla gestione del Carassai, chiedendo una verifica preventiva di valutazione sulla proposta di partenariato pubblico privato e ponendo una serie di paletti all’accordo.

M.Min.