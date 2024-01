Il Centro di Arese, nuova fermata del servizio navetta a Milano: dove, giorni e orari

Milano, 29 gennaio 2024 – Novità per Il Centro di Arese: uno degli shopping mall più grandi d’Europa alle porte di Milano potenzia il servizio navetta a disposizione dei clienti. Ecco dove, quando e gli orari.

Il Centro di Arese potenzia il servizio navetta con una nuova fermata dalla stazione Cadorna di Milano, affiancandola a quella esistente dalla stazione Centrale, per offrire un'esperienza di shopping ancora più semplice e accessibile. Si tratta di due posizioni strategiche del capoluogo meneghino: stazione Centrale in Piazza 4 Novembre e stazione Cadorna in Via Paleocapa.

Il nuovo servizio navetta dalla stazione Cadorna sarà attivo tutti i weekend, compreso il venerdì, e nei giorni festivi, garantendo un collegamento pratico e comodo tra Milano e Il Centro.

Piazza 4 novembre Via Paleocapa Il Centro di Arese 10:30 10:50 11:40 12:50 13:10 14:50 16:00 16:20 17:10 18:30 18:50 20:20

Il viaggio costa 5 euro, andata e ritorno.