Centro anziani, via libera alla ristrutturazione

Un portafoglio da 2 milioni e duecentomila euro e il progetto definitivo approvato nei giorni scorsi, parte l’operazione riqualificazione energetica e consolidamento strutturale del Centro polivalente anziani di piazza Berlinguer, perla dell’offerta sociale melzese e punto di ritrovo quotidiano per decine e decine di capelli d’argento. Oltre al frequentatissimo centro diurno e a una casa albergo con minialloggi protetti ospita una serie di servizi di prossimità che hanno l’obiettivo di favorire la permanenza dell’anziano in condizione di fragilità nella propria abitazione. Operazione complessa, tempi non brevi. Il progetto dovrà essere visionato dalla Sovrintendenza ai beni ambientali, in quanto l’antico cascinale dove a suo tempo fu realizzato il Cpa è in parte vincolato, "e contiamo di organizzare – dice l’assessore ai lavori pubblici Lino Ladini – incontri informativi con la cittadinanza. La struttura è molto frequentata, il cantiere, che sarà lungo, comporterà disagi. Ma l’obiettivo è importante: quello di sistemare alcune problematiche annose del complesso e di renderlo perfettamente efficiente sul fronte energetico". C’è comunque un cronoprogramma di massima: completamento dell’iter progettuale e pareri entro i primi mesi dell’anno, subito dopo la gara.

La durata del cantiere, la soluzione alle problematiche e dettagli ulteriori sono ancora da definire. Un intervento a grandi cifre, frutto di un maxi finanziamento Pnrr, oltre 3 milioni e mezzo di euro, che era stato portato a casa dall’amministrazione Fusè primo mandato proprio alla vigilia delle elezioni amministrative, ripartito su due grandi opere: l’efficientamento energetico del Centro polivalente anziani e la riqualificazione della scuola media Mascagni. Il progetto riguardante il centro anziani era stato commissionato, qualche mese fa, a uno studio di progettazione veneto.

Monica Autunno