Centri storici. Nuovi bandi per il restyling

Aperti i due nuovi bandi per assegnare gli altrettanti lavori di riqualificazione delle pavimentazioni dei centri storici e della zona rialzata antistante al palazzo municipale, andati deserti lo scorso luglio; nessuna impresa, infatti, aveva partecipato agli avvisi di gara sia del lotto per le vie Manzoni e Grandi, rispettivamente a Brusuglio e a Cormano Vecchia, sia di quello di via Caduti della Libertà, a Cormano Centro. Aveva avuto, invece, esito positivo il terzo lotto, vale a dire il restyling di via Roma e di via dall’Occo, entrambe sempre a Cormano Vecchia; l’avvio dei primi cantieri per queste caratteristiche strade a piastrelle, ormai logorate e dondolanti, dell’antico borgo cormanese, tra i cortili e le case basse a ringhiera dei contadini, è prevista per le prime settimane del gennaio 2024. Quindi, il Comune di Cormano ripresenta le due gare di assegnazione "con la nuova normativa prevista dal codice degli appalti - spiega il sindaco cormanese Luigi Magistro (nella foto) -. Con l’assegnazione dei due lotti, l’obiettivo è quello di far partire questi interventi a seguire rispetto ai lavori già appaltati per le vie Roma e dall’Occo".

Il restyling di tutte e tre le aree di pregio urbanistico del territorio cittadino è già stato completamente finanziato da Regione Lombardia, per poco più di un milione e mezzo di euro, ed è atteso dai residenti: "Le opere prevedono sia la manutenzione del massello sottostante sia la riqualificazione della pavimentazione della carreggiata - conclude Magistro -. Il materiale delle piastrelle sarà più spesso e resistente di quello attuale. Abbiamo intenzione di organizzare un incontro pubblico con la cittadinanza per presentare i lavori". Giuseppe Nava