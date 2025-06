Centri per la vita indipendente, ecco la prima mappa

Da Cinisello Balsamo a Vimercate, da Brescia a Mantova, in molti territori della Lombardia i Centri per la vita indipendente (Cvi) hanno iniziato le loro attività. (Ledha), la Lega per i diritti delle persone con disabilità, ha pubblicato sul proprio sito internet la prima “Mappatura dei Centri per la vita indipendente”. L’iniziativa nasce per offrire alle persone con disabilità uno strumento chiaro e aggiornato per individuare il centro più vicino a cui rivolgersi per avviare un percorso di vita.

Per ogni CVI vengono fornite le informazioni per prendere contatto con il servizio, gli orari di apertura e le indicazioni per raggiungere la sede. "La decisione di realizzare la mappatura è maturata a seguito della ricognizione dei progetti attivati dalle varie ATS – fa sapere Ledha –. Come previsto dalla normativa regionale, saranno attivati 33 Centri per la vita indipendente, di cui due a Brescia e tre a Milano. In altri casi (come a Vimercate o a Trezzo d’Adda) è prevista l’apertura di più sedi che fanno capo allo stesso Cvi per un totale di 41 sportelli.

I diversi partenariati hanno coinvolto complessivamente 234 enti, di cui 66 pubblici e 168 enti di Terzo settore. La mappatura è in continuo aggiornamento: le informazioni relative ai Cvi di Bergamo, della Valle Camonica e della Lomellina verranno inseriti non appena i centri saranno attivi".