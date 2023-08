Centri estivi, gran finale con genitori e bambini

GARBAGNATE MILANESE

Centri estivi, gran finale al centro sportivo comunale di Garbagnate Milanese tra giochi, balli e canti. "Non potevo immaginare un epilogo più piacevole e riuscito di un percorso così ben strutturato, lungo quasi due mesi", ha detto la vice sindaca con deleghe alle Politiche Educative, Simona Maria Travagliati alla festa conclusiva, dove protagonisti sono stati i bambini, tra novelli pizzaioli e aspiranti ballerini di Grease, che si sono esibiti davanti ai 500 genitori e nonni assiepati in tribuna per assistere allo spettacolo.

Gite, piscina e sport, giochi, didattica, cartonage. E ancora: attività a squadre, che hanno creato tanto affiatamento e spirito di condivisione, sono solo alcune delle attività che sono state proposte ai 300 di bambini delle scuole materne ed elementari iscritti al servizio comunale.

Avviati a giugno, in concomitanza con la chiusura delle scuole, i centri estivi si sono conclusi a fine luglio e riprenderanno con l’ultima settimana di agosto, per proseguire con la prima di settembre "un periodo non semplice dal punto di vista dell’organizzazione delle dinamiche familiari", conclude la vice sindaca.

Monica Guerci