Centri anti-violenza e case rifugio. In Regione nasce il primo albo La Giunta regionale approva modalità e criteri per utilizzare 10,8 milioni di euro nazionali e 3,3 milioni regionali per contrastare la violenza di genere in Lombardia. Le risorse saranno destinate ai Centri antiviolenza, alle Case Rifugio e agli interventi di prevenzione.