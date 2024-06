Centrale termoelettrica 860mila euro in arrivo

Il Comune ha firmato la convenzione sulla compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, legata al progetto di efficientamento della centrale termoelettrica A2A Gencogas. Nelle casse dell’ente entreranno 860mila euro, spalmati in 48 mesi, per opere e attività ambientale-energetico a vantaggio dei cittadini. Il contratto dalla durata di 15 anni si limita a sottolineare l’importanza del progetto che ha modificato la centrale termoelettrica con l’installazione di 6 motori endotermici alimentati a gas naturale con potenza complessiva di 224 MWt e 110,6 Mwe. Ognuno di essi è dotato di un proprio camino di 40 metri di altezza e circuito fumi. Un progetto di efficientamento di interesse nazionale legato alla crescente esigenza di dotare il parco termoelettrico di riserva di potenza per sopperire agli scompensi determinati dal crescente dalle fonti rinnovabili, non programmabili, nel panorama della generazione elettrica. Dall’opposizione politica ci sono tuttavia dichiarazioni di soddisfazione. C’è dunque delusione per chi si attendeva attenzioni alla questione caro-bollette più volte sollevata dal Comitato EquoBollette: "Quel documento di fatto non dice nulla a difesa della città sulla questione inquinamento e a beneficio dei cittadini sul tema bollette del teleriscaldamento". Una convenzione che tuttavia è soddisfacente per l’opposizione politica. "Da una prima lettura dell’accordo ci sembra abbastanza in line con quanto avevamo chiesto con la mozione presentata - così il capo gruppo Pd in consiglio comunale Vittorio Caglio - ci riserviamo tuttavia di entrare nello specifico del documento". S.D.