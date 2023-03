Milano, zona Centrale sempre in allarme: altri quattro colpi violenti in 24 ore

Controlli della polizia in stazione Centrale

Milano, 8 marzo 2023 – L’aggressione ravvicinata di sei persone nei dintorni della Centrale, da parte del 23enne Abrahman Rhasi lunedì poco prima delle 18, è stata preceduta e seguita da altre quattro rapine violente consumate da altre persone ma nelle stesse ventiquattr’ore e nella stessa zona. Compresi due colpi-fotocopia messi a segno tra la stazione, a qualche manciata di metri dai binari, e via Sammartini. Una routine alla quale si è fatto il callo, dicono gli investigatori. Perché in questo lembo di NoLo che non è stazione e non è città la situazione dei bivacchi diventa ogni giorno di più fuori controllo. Ma torniamo a domenica. Due sono le persone che sono state prese di mira da quattro uomini, presumibilmente nordafricani, stando alle carte della richiesta di convalida. Uno solo dei quattro è stato identificato ed arrestato domenica sera, alla vigilia dell’episodio più grave di lunedì, finito a coltellate. Si tratta di un uomo marocchino di 29 anni, con una vistosa cicatrice al viso e la mandibola leggermente spostata. Altri tre uomini non sono ancora stati identificati, ma presumibilmente, secondo gli investigatori, vanno cercati sempre tra i bivacchi dei sottopassi della stazione. Il primo ragazzo, la prima preda, viene...