Cento auto finiscono sott’acqua

Oltre cento auto completamente sommerse dall’acqua e dal fango, nel piano interrato del parcheggio Atm di Romolo, a Milano. "Avevo parcheggiato la macchina – racconta l’avvocato Pietro Sicari –. Quando ho saputo del temporale sono andato a vedere. C’erano più di tre metri d’acqua e 130-140 vetture completamente sommerse".

Intervenuti sul posto, i funzionari della Protezione civile hanno cominciato ad aspirare con le pompe idrovore, ma ieri mattina l’emergenza non era rientrata. "Mi hanno detto che c’erano ancora trenta centimetri, ma non mi hanno fatto avvicinare per motivi di sicurezza. Hanno pure dovuto sostituire le pompe perché non riuscivano più a pescare l’acqua", racconta Sicari, che ha costituito un gruppo WhatsApp con gli altri automobilisti. "Al momento siamo circa 80 persone, ma il numero sta crescendo. Abbiamo incontrato il responsabile tecnico di Atm e abbiamo chiesto un incontro con la dirigenza per capire cosa intendono fare, perché il danno è importante e probabilmente le macchine non potranno più essere utilizzate: oltre all’acqua è infatti confluito lo scarico della fogna e tutta la sporcizia".

Gli automobilisti attendono dunque un confronto con i vertici dell’azienda. "Il funzionario Atm si è impegnato a riferire a chi di dovere, ma non abbiamo saputo nulla. Ci aspettiamo che Atm provveda quanto prima al risarcimento dei danni – continua Sicari –. Ho una copertura assicurativa per questi eventi, ma il massimale è veramente ridotto, parliamo di un paio di migliaia di euro. Intanto c’è gente che non ha la possibilità di comprare un’altra macchina. Una ragazza ha avuto una crisi, piangeva disperata. Un’altra aveva lasciato le chiavi di casa nell’auto. È un bagno di sangue".

Nel frattempo, la società che gestisce il servizio di trasporto pubblico milanese ha rilasciato una nota comunicando la chiusura del parcheggio. "Stiamo lavorando per liberare e rimettere in servizio le aree allagate", si legge nel comunicato. "Il nostro personale è sul posto per dare assistenza e informazioni".

Thomas Fox