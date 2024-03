Milano città dei centenari, sono 731 tra 100 e 115 anni. Oltre 24mila residenti over 90, record di donne. Ma il più anziano è un uomo. I numeri

Milano, 21 marzo 2024 – Il record che non ti aspetti lo fa registrare Milano, con i suoi 731 centenari, e ultra centenari, residenti in città. Il primato meneghino viene confermato dai dati dell'anagrafe del Comune secondo cui, considerando la popolazione residente in città al 31 dicembre 2023, coloro che hanno dai 90 anni in su sono, tra uomini e donne, 24.007. Con un netto record delle donne, che sono 17.362, mentre gli uomini sono 6.645.

Il più longevo è un milanese di 115 anni, mentre fra le donne le due più longeve hanno compiuto appena, si fa per dire, 110 anni. Altre due hanno raggiunto i 109, mentre di 108 anni ci sono 2 uomini e 3 donne. Tanti anche i residenti che hanno 100 anni, in città sono in tutto 283, 44 uomini e 239 donne. Se si considera la popolazione dai 100 anni in su, in tutto sono 731 in città, tra centenari e ultra centenari. Sono invece in totale oltre 5mila le persone che hanno 90 anni.

Non a caso Milano viene definita la città dei centenari e, secondo l'analisi della Fondazione per la Sussidiarietà, ogni duemila abitanti uno è over 100 e l'86% sono donne. I dati sono stati diffusi nella prima giornata del 'Milan Longevity Summit' che si tiene a Milano fino al 27 marzo. I centenari sono una popolazione in crescita in Italia. L'Istat stima che abbiano sfiorato la soglia dei 22mila, toccando il più alto livello storico.