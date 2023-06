Centauro di 19 anni in codice giallo al pronto soccorso di Bergamo, scontro auto-moto a Pozzo d'Adda

Scontro tra auto e moto all’incrocio, in ospedale con l’elisoccorso centauro diciannovenne. Trasporto in codice giallo, le sue condizioni non sarebbero gravi. L’incidente è avvenuto ieri a metà mattina a Pozzo d’Adda, all’incrocio fra la provinciale ex 525 e la laterale via Brodolini. Per cause ancora in corso di verifica la moto su cui viaggiava il giovane, una Suzuki Ninja, si è schiantata violentemente contro un’utilitaria Citroen, condotta da un residente di Pozzo. Sul posto, scattato l’allarme, si sono diretti ambulanza, carabinieri ed elisoccorso (nella foto), decollato da Bergamo. Il giovane centauro, residente nella vicina Grezzago, è stato soccorso sul posto e poi caricato in lettiga sull’elicottero, atterrato in uno spiazzo a lato strada. Di qui il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale di Bergamo, dove è stato affidato alle cure dei medici. Durante le operazioni di soccorso il traffico è stato fatto defluire su una sola corsia di marcia. I rilievi compiuti sul posto consentiranno di ricostruire dinamica esatta dell’incidente, avvenuto su un tratto stradale già più volte in passato teatro di sinistri. M.A.