Celebra 10 anni il sodalizio Party senza barriere

“Party senza barriere“, il progetto dedicato al tempo libero delle persone con disabilità spegne le prime dieci candeline e festeggia questo importante compleanno con una giornata di attività aperte a tutti. L’appuntamento è per sabato 5 aprile, in Villa Burba a Rho. Alle 9.30 si terrà l’inaugurazione di un mezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità concesso in comodato d’uso gratuito da Pmg Italia Società Benefit, nell’ambito del progetto “Città a impatto positivo“, sostenuto da imprenditori rhodensi. Alle 10.30 il convegno “Parole senza barriere“, un incontro dedicato all’importanza e al senso delle parole nella disabilità, durante il quale sarà ricordata la storia del progetto attraverso i ricordi delle persone che ne fanno parte. Il pomeriggio, a partire dalle 15, sarà animato da una serie di laboratori proposti da cooperative e associazioni del territorio.

L’idea alla base di Party senza barriere è nata nell’ambito del servizio di trasporto delle persone con disabilità, che Sercop gestisce dal 2008. "Grazie al contatto con gli utenti e alle famiglie che usufruivano del servizio di trasporto, abbiamo capito come fosse importante occuparsi anche del tempo libero delle persone con disabilità, cioè agevolare la fruizione dei momenti di svago e aggregazione – dichiara Guido Ciceri, direttore generale di Sercop –. È importante raccontare una ‘bella storia’ come quella di Party, dove i servizi hanno ascoltato e accompagnato la realizzazione di desideri che arrivavano direttamente dagli utenti. Il traguardo che festeggiamo ci permette di celebrare questa intuizione e di rilanciare il progetto e il suo significato nella comunità locale".

Party senza barriere rappresenta un modello virtuoso di inclusione, perché parte dal presupposto che il tempo libero sia un diritto di tutti. "In questi dieci anni, il progetto ha saputo creare spazi di socialità e aggregazione in cui le persone con disabilità non sono semplici partecipanti, ma protagonisti attivi", afferma Paolo Bianchi, assessore rhodense con delega alla disabilità.

Ro.Ramp.