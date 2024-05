Cede uno scavo. Operaio ferito dai detriti

Infortunio sul lavoro ieri pomeriggio a Lainate. Un operaio è stato travolto dal crollo di un cordolo su cui stava lavorando durante i lavori di scavo nella rete fognaria. È successo pochi minuti dopo le quindici. Per cause ancora in corso d’accertamento, l’operaio di 64 anni, impegnato nei lavori di scavo della rete fognaria in via Donizetti 20, è stato parzialmente sommerso dai detriti. Immediato l’intervento degli altri operai che stavano lavorando poco distante, prima lo hanno liberato e poi hanno chiamato la centrale operativa del 118. Sul posto è stata inviata un’ambulanza. È stato soccorso per le lesioni riportate e trasportato in codice giallo all’ospedale Galeazzi. Sul posto anche una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Rho che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’incidente, Ats e carabinieri.Ro.Ramp.