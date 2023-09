Milano, cede il pavimento di una casa in ristrutturazione: feriti due operai

Milano – Il pavimento ha ceduto all'improvviso, trascinando con sé due operai impegnati in lavori di ristrutturazione. L'incidente è avvenuto qualche minuto prima delle 17 di oggi – venerdì 22 settembre - in un appartamento di via Livraghi, in zona Villa San Giovanni a Milano: i feriti, entrambi egiziani di 21 e 44 anni, sono trasportati in codice giallo rispettivamente al San Raffaele e al Policlinico per i traumi riportati nella caduta.

La dinamica

Stando alle prime informazioni, i due operai edili stavano lavorando in un'abitazione al piano rialzato dello stabile al civico 8: all'improvviso, e per motivi ancora da accertare, il pavimento del bagno ha ceduto; gli operai sono precipitati da un'altezza di 2,70 metri, riportando traumi alle gambe e in altre parti del corpo. Soccorsi dai sanitari di Areu, sono stati trasportati in ospedale: nessuno dei due è in pericolo di vita. In via Livraghi sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale specializzati in infortuni sui luoghi di lavoro per accertare cosa sia accaduto e per verificare se siano state rispettate tutte le norme sulla sicurezza.