Ceccarelli lascia Fdi e passa a una lista civica

Fabio Ceccarelli (nella foto a sinistra), capogruppo di Fdi in consiglio comunale, lascia il partito di Giorgia Meloni e passa nella civica "Io Scelgo Cassano, Groppello e Cascine insieme per cambiare - Forza Italia". Un passaggio che rivede gli equilibri in consiglio comunale, con Forza Italia che aumenta da due a tre il numero dei consiglieri, mentre per Fdi si riduce a due i suoi consiglieri eletti. Tra le ragioni della decisione di Fabio Ceccarelli, ci sarebbero mancanze di considerazioni e promesse non mantenute da parte del segretario locale di Fdi nei confronti dello stesso consigliere. È quanto si legge in un comunicato diffuso dall’ex capogruppo in consiglio comunale di Fdi.