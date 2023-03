C’è teatro dopo il carcere "Frantumeremo tutti i muri"

di Mariachiara Rossi "Noi portiamo in scena un linguaggio duro, uno spettacolo che racconta di violenza, tutto in dialetto, con attori fortissimi dotati di una presenza scenica straordinaria, quasi animalesca perché quello che raccontano è legato alla loro biografia, non esiste una quarta parete. Io spero che dietro questa esperienza si intraveda una possibilità di rinnovamento per il teatro e un nuovo linguaggio espressivo in grado di superare l’autoreferenzialità". Valentina Esposito, drammaturga e regista romana, rivela tutta l’emozione di chi è consapevole che questa settimana al teatro Oscar di Milano si apre un capitolo nuovo per la recitazione. A esibirsi sarà il Factory Fort Apache Cinema Teatro, l’unica compagnia stabile in Italia formata da attori ex detenuti e detenuti in misura alternativa, da lei fondata nel 2014, che debutta per la prima volta stasera in un circuito professionale, con lo spettacolo “Famiglia”. Come nasce il suo teatro politico-sociale? "Poco più che ventenne ho avuto la possibilità di lavorare nel carcere di Rebibbia-Nuovo complesso, nel reparto di alta sicurezza e in quello lunghe pene e reclusione. Il carcere è un luogo di sofferenza, pieno di conflitti e noi per loro rappresentiamo una possibilità, ricreiamo le condizioni per rimetterli in contatto con l’esterno e ricostruiamo...