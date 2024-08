C’è solo l’Allianz Cloud: convivenza forzata per tre

La nube di incertezza che attanaglia San Siro non è un unicum. , a dispetto di quello che si potrebbe pensare per una città che nel 2026, ospiterà i Giochi Olimpici invernali, ha un serio problema con gli impianti sportivi. Nella passata stagione agonistica tre squadre, di quelli che sono considerati "altri sport", hanno dovuto condividere lo stesso impianto, l’Allianz Cloud. L’ex Pala Lido, per la seconda annata di fila, in partenza a settembre, ospiterà le gare della Powervolley , squadra di Superlega maschile di volley, della Vero Volley , formazione femminile di pallavolo di A1 e dell’Urania, realtà di basket di A2.

La scorsa annata si è rischiato il pienone, quando il Sanga di basket femminile è passato dalla serie A2 all’A1. Il club ha sempre giocato al Pala Giordani in via Cambini: la struttura non è però idonea agli standard imposti dalla massima serie. Le ragazze hanno trovato ospitalità presso il Team Sport Arena del Bocconi Sport Center. Quest’anno, dopo la retrocessione, torneranno in via Cambini, in un impianto che non rende giustizia alla società e la cui manutenzione è spesso lasciata al caso, come accade anche per il Centro Sportivo Iseo, altro impianto utilizzato dall’Associazione di Bebe Vio per la sua Academy, ma non sfruttato per l’agonismo. Escluso il Forum, in dotazione dell’Olimpia e teatro di concerti, "affittato", ma a caro prezzo, dalle squadre milanesi di pallavolo quando ci sono match di un certo spessore, c’è solo l’Allianz Cloud. La struttura, gestita da sport, viene concessa per varie manifestazioni, senza badare alle esigenze delle squadre. Nel 2022, a causa del World Tour di Padel, la squadra maschile di volley è stata costretta ad andare a giocare a Monza, che per vari calendari ed eventi, era l’unica struttura idonea nelle vicinanze. Non solo, spesso il palazzetto è stato teatro di sfilate e di tanti eventi collaterali, come il " Cirque du Soleil", ospitato dal 26 al 31 dicembre 2023.

Questo comporta un adattamento, spesso forzato dei calendari e ingenti problemi per i settori giovanili dei club, costretti ad andare fuori senza tariffe comunali. Quest’anno la situazione potrebbe peggiorare, visto che, al momento, tutte le partite della Vero Volley sono in programma nel capoluogo, mentre fino a un anno fa, solo una parte si disputavano all’Allianz Cloud e la restante a Monza, per anni casa del club.

Non solo, sia la formazione femminile che quella maschile disputeranno la Champions League, cosa che comporterà ulteriori match in settimana a cui si aggiungono le partite dell’Urania. Una situazione al pari di un tetris e per cui non sembra ci siano alternative. In zona, ci sarebbe anche il PalaSharp, ormai abbandondato anche da Cortina. L’impianto è stato messo in vendita e a maggio il Sindaco Sala ha spiegato: "Lo scopo del Comune non è fare soldi con un’eventuale cessione, ma risolvere la questione: l’area ora è degradata. Vediamo se qualcuno si fa avanti"

